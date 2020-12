Neuwied

Dam-dam-dadadada-dam-dam-dam: Die Melodie von „Lasst uns froh und munter sein“ üben Klavierlehrerin Elina Rutz und Mathilda an diesem Donnerstagnachmittag immer wieder. Ihre Finger klettern dabei flink über die Tasten. Eigentlich wie immer. Doch der Musikraum ist fast so groß wie ein Klassenzimmer, die beiden spielen vierhändig, jede Pianistin sitzt an einem eigenen Flügel. Mal eben etwas in Mathildas Noten schreiben? Oder ihr auf der Klaviatur den Fingersatz zeigen? All das geht nicht.