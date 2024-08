Plus Straßenhaus

Abschied von langjähriger Marktleiterin Barbara Mertgen: Warum ein Trio künftig den Jahrsfelder Markt plant

i Barbara Mertgen, langjährige Marktleiterin des Jahrsfelder Markts in Straßenhaus, verabschiedet sich. Foto: Theodora Lippemeier

Am Donnerstag, 5. September, findet die 335. Auflage des Jahrsfelder Markts in Straßenhaus statt. Für Barbara Mertgen ist es der letzte in ihrer Funktion als Marktleiterin. Nach acht Jahren gibt sie das Zepter an drei jüngere Frauen weiter.