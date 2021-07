Abschied von Direktorin der Gehörlosenschule Neuwied: Wie ihre eigene Beeinträchtigung sie geprägt hat

Verständnisvoll ist vielleicht das Wort, das Ute Jung am besten beschreibt – im inhaltlichen, aber auch im akustischen Sinne. Denn die scheidende Schulleiterin der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige (LGS) in Neuwied war nicht nur die erste Frau an der Spitze der Einrichtung, sondern auch die erste Direktorin mit Hörschädigung. Sie hatte – so könnte man sagen – ein ganz besonderes Ohr für ihre Schüler. Am Freitag ist sie nach zwölf Jahren als Leiterin offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. In Neuwied wäre sie ohne ihre Erkrankung wohl nicht gelandet.