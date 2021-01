Abschied von der Polizeiinspektion Neuwied: Kollegen und Elefant bleiben für Caroline Schug unvergessen

Neuwied

Als Sie im Herbst 2016 die Nachfolge von Wolfgang Meeß antrat, kannte Caroline Schug die Deichstadt noch nicht besonders gut. Obwohl sie nicht weit von hier aufgewachsen ist – sie stammt aus der Nähe von Montabaur – hatte sie bis dahin noch keine intensivere Verbindung zu Neuwied. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Der Ort und vor allem ihre Kollegen sind ihr ans Herz gewachsen. Auf letztere konnte sich die Hobbyläuferin in den vier Jahren immer verlassen. Am Telefon sagt sie: „Mir hat es besonders viel Spaß gemacht, dass die Aufgaben in dieser Position so abwechslungsreich sind, und dass ich so immer wieder etwas Neues erleben durfte.“ Dazu gehörten Veranstaltungen wie verschiedene Deichstadtfeste und der Deichstadt-Triathlon. Dabei hat die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen – etwa dem Ordnungsamt, dem THW und der Feuerwehr – laut ihrem Rückblick stets reibungslos geklappt.