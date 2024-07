Abschied vom „schönsten Beruf“ nach 36 Jahren: Ständchen für Kitaleiterin “Moni“ in Waldbreitbach

Für Monika Hohn standen die Kinder im Kindergarten immer an erster Stelle – nun geht sie in den Ruhestand.

Monika Hohn hat während ihrer Zeit als Leiterin der katholischen Kita Mutter Rosa mehrere Generationen begleitet. Für sie gibt es keinen schöneren Beruf, wie sie erklärt. Doch irgendwann ist auch mal Schluss, spätestens, wenn der Ruhestand ruft. Und so ist Hohn nun von ihrem Träger, den Kindern, ihrem Team, dem Elternausschuss und Wegbegleitern im kleinen Kreis in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Leitung der Kita übernimmt Jolanda Schmitz.

Monika Hohn kam 1987 in die Kita Mutter Rosa, heißt es in einer Pressemeldung. Bereits ein Jahr später übernahm sie, ursprünglich übergangsweise, die Leitung der Einrichtung mit damals vier Gruppen mit je 25 Kindern. Während der 36 Jahre, die sie in der Kita arbeitete, hat sich viel verändert, berichtet sie: durchgängige Betreuung über Mittag, Rechtsanspruch für Kinder ab dem zweiten Geburtstag, Wechsel des Betriebsträgers und Wechsel des Bauträgers sind nur einige der Punkte, die sie aufzählte.

Für die Kinder und Eltern

Den Herausforderungen, die mit diesen Veränderungen einhergingen, begegnete Hohn stets optimistisch. „Sie haben immer gesagt: Wir machen das für die Kinder und die Eltern. Und das ist am wichtigsten. Es war Ihnen nie etwas zu viel“, so Gesamtleiterin Nina Maurer bei der Abschiedsfeier. Alle Kitakinder sangen für ihre „Moni“ und überreichten ihr kleine Geschenke mit Wünschen für den Ruhestand. Die stellvertretende Leiterin Natalie Dasbach dankte Hohn für ihr offenes Ohr und die kompetenten Ratschläge. Das Team werde sie sehr vermissen, so Dasbach. Sie überreichte im Namen aller einen Geschenkkorb an Hohn. Der ebenfalls scheidende Bürgermeister Martin Lerbs kann sich nur schwer vorstellen, dass Monika Hohn nicht mehr in der Einrichtung arbeitet. „Die Kita und du, ihr seid unzertrennlich verbunden. Meine Kinder sind schon bei dir in die Kita gegangen. Jetzt sind meine Enkel hier. Ich möchte dir für deinen jahrzehntelangen Einsatz danken“, sagte er.

Auch die Mitglieder des Elternausschusses waren zum Teil bereits bei Monika Hohn im Kindergarten. Sie machten als Abschiedsgeschenk gemeinsam mit den aktuellen und einigen ehemaligen Kitakindern Freundebücher, die Hohn sich immer wieder anschauen kann, wenn ihr die Kinder im Ruhestand fehlen. Zum Abschied schenkte Hohn der Kita ein Holzpferd für die Kinder – zur Erinnerung.