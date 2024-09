Plus Neuwied Abschied mit schwerem Herzen: Prädikantin Margarete Moritz gibt ihr Ehrenamt auf Von Rainer Claaßen i Margarete Moritz verabschiedet sich nach 25 Jahren aus dem Ehrenamt als Prädikantin. Als Predigerin war sie im Kirchenkreis unterwegs. Foto: Rainer Claaßen Schon nachdem sie wenige Worte gesprochen hatte, erkennt man am Einschlag der Sprache, dass Margarete Moritz keine gebürtige Rheinländerin ist. Lernt man sie allerdings kennen, merkt man schnell: In ihr sind alle positiven Eigenschaften tief verwurzelt, die man den Menschen hier nachsagt. Sie ist offen, aufgeschlossen, nimmt kein Blatt vor den Mund und hat das Herz am rechten Fleck. Lesezeit: 3 Minuten

Seit 25 Jahren ist sie als Prädikantin im gesamten Kirchenkreis Wied aktiv. Das bedeutet, dass sie in der evangelischen Kirche fast alles machen kann, was sonst Pfarrer tun. Wegbegleiter lobt engagierten Einsatz Jörg Eckert, Schulpfarrer am Werner-Heisenberg-Gymnasium und seit vielen Jahren mit Moritz befreundet, schildert es so: „Unzählige Menschen hat Prädikantin Moritz ...