Eine Ära endet: Rosemarie Schmidt ist in einer kleinen Feierstunde als Leiterin der Christiane-Herzog-Schule (CHS) des Heinrich-Hauses in den Ruhestand verabschiedet worden. 14 Jahre lang hat sie die Geschicke der CHS in Engers geleitet, viel Neues eingeführt und die Förderpädagogik entscheidend weiterentwickelt, teilt das Heinrich-Haus mit. Ihr Leitmotiv war es Kompetenzen zu fördern, statt Behinderung und Defizite versuchen zu kompensieren, heißt es in der Mitteilung weiter.