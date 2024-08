Plus Kreis Neuwied

Abschiebungen scheitern im Kreis Neuwied aus vielen Gründen: Landrat stellt Forderungen

i 271 Personen im Kreis haben derzeit eine Duldung in ihren Händen, weil es Gründe gibt, die eine sofortige Abschiebung verhindern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Toten und Verletzten nach dem Messerattentat in Solingen machen bundesweit betroffen – und lösen Debatten aus, in der Politik, in Freundeskreisen, Familien und an Stammtischen. Wir sprachen mit dem Neuwieder Landrat über die Situation rund um Ausreisepflichtige im Kreis Neuwied.