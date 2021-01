Linz

Für den Abriss der historischen Bahnsteigüberdachung im Bahnhof Linz und weitere Arbeiten zum barrierefreien Umbau entfallen von Montag, 25. Januar, ab 6.15 Uhr bis zum Freitag, 26. Februar, um 22 Uhr – nur in Fahrtrichtung Köln – alle Zughalte in Linz. Die Züge der Linien RE 8 und RB 27 (Mönchengladbach–Koblenz) können für knapp fünf Wochen in Richtung Köln Hbf nicht in Linz halten. Reisende mit Start oder Ziel Linz sollen entweder Busse zwischen Leubsdorf und Linz sowie von Linz bis Erpel, die Züge der Gegenrichtung oder die Buslinien 565 und 170 nutzen.