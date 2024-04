Neuwied

ABBA-Musikerlebnis in der „Schauburg“: Ganz nah dran am Original

Von Jörg Niebergall

i Das ABBA-Konzert sorgte für gute Stimmung. Foto: Jörg Niebergall

Gar nicht so einfach, einen passenden Ort für ein Konzert zu finden. Doch dann wurde Claudia Wiechmann, die sich in den vergangenen Jahren besonders als Organisatorin für Tanzabende einen Namen gemacht hatte, doch noch fündig und traf Kinochefin Sabine Weiler und so wurde die „Schauburg“ kurzerhand in einen Konzert-Tempel verwandelt. Da man mit der ABBA Tribute Show „One Night with ABBA“ einen echten Knaller in die Deichstadt geholt hatte, tat das der Stimmung keinen Abbruch.