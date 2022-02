Wer am Samstag mit einer Fahrt auf der A 3 geplant hat, muss sich auf Unannehmlichkeiten einstellen: Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird die Autobahn am kommenden Samstag, 12. Februar, von 6 bis 18 Uhr zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar in Fahrtrichtung Oberhausen komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die A 560 und A 59 ist mit einem roten Punkt ausgewiesen, heißt es weiter.