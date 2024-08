900 Schüler machen Tabula Rasa: 19 Kubikmeter Müll im Kreis Neuwied gesammelt

Anzeige

Der Begriff „Tabula Rasa“ steht symbolisch für eine gründliche Reinigung und das Aufräumen. Die gleichnamige Aktion der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied bietet die Möglichkeit, das Bewusstsein für Umweltschutz unter den Schülern zu schärfen. Die Schule, welche die größte Menge an gesammeltem Müll pro Teilnehmer vorweisen kann, erzielt den ersten Platz. Die Gewinnerschulen erhalten jeweils ein Preisgeld, welches für eine Bildungsmaßnahme nach Wahl eingesetzt werden kann.

Mehr Sauberkeit für die Region

Im vergangenen Jahr haben sich elf Schulen im Landkreis an der „Tabula Rasa“-Aktion beteiligt und gemeinsam einen Beitrag zur Sauberkeit in der Region geleistet. Die Realschule plus Neustadt gewann den Wettbewerb vor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Neuwied und dem Wiedtal Gymnasium Neustadt. Insgesamt wurde an den Schulen mit mehr als 900 Teilnehmern mehr als 19 Kubikmeter Müll gesammelt. Zwei von drei Gewinnerschulen haben ihr Preisgeld bereits erfolgreich eingelöst.

Gewinne kamen Ausflügen zugute

Die Realschule plus Neustadt konnte sich mit ihrem Gewinn eine Fahrradtour während ihrer Klassenfahrt ermöglichen. Die IGS Neuwied nutzte ihren Gewinn für einen spannenden Ausflug ins Museum Monrepos. Dort erlebten die Schüler eine besondere Lern- und Basteleinheit, die ihnen wertvolle historische Einblicke vermittelte, ihre kreativen Fähigkeiten förderte und ihr Wissen zum Klimawandel erweiterte. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied lädt alle Schulen im Landkreis dazu ein, sich für den neuen Aktionszeitraum der „Tabula Rasa“ anzumelden. Dies ist vom 26. August bis 15. September möglich. Die Aktion selbst findet an einem frei gewählten Tag vom 16. September bis 13. Oktober statt.

Schulen können sich per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit-abfallwirtschaft@kreis-neuwied.de anmelden.