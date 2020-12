82 neue Ansteckungen, weiterer Todesfall: Kreis Neuwied kratzt an 200er-Inzidenz

Zum Mittwoch wurden 82 neue Positivfälle registriert, außerdem ein weiterer Todesfall aus der Stadt Neuwied, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl der Fälle ist kreisweit nun auf 2370 geklettert, die Zahl in der Stadt Neuwied hat durch 27 neue Fälle die 1000er-Schwelle überschritten.

21 neue Fälle wurden in der VG Asbach registriert, jeweils elf in den VGs Linz und Rengsdorf-Waldbreitbach. Fünf neue Fälle gab es in der VG Unkel, vier in der VG Puderbach, drei in der VG Bad Hönningen. Aktuell befinden sich 438 infizierte Personen in Quarantäne.

Der Inzidenzwert liegt nach Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) nun bei 197,5.