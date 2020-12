Neustadt

Ein früher häufig anzutreffender Bewohner des Flüsschens Wied, der sich in den vergangenen Jahren aber extrem rargemacht hat, ist wieder zurück – der europäische Aal. Bei optimaler, bedeckter, Wetterlage wurden rund 800 Jungfische aus der Aalversandstelle des deutschen Fischereiverbandes in der Wied bei Neustadt freigelassen. Dort sollen sie die heimische Fischfauna wieder ergänzen und ihren Teil zur Eindämmung der Signalkrebs-Invasion leisten, wie die Fischereigenossenschaft Neustadt in einer Pressemitteilung schreibt. Der Aal ist einer der wenigen Fressfeinde der invasiven Krebse.