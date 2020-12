Kreis Neuwied

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Neuwied ist am Wochenende deutlich angestiegen. 811 Fälle wurden am Sonntag von der Kreisverwaltung gemeldet, das sind 74 Fälle mehr als am Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert schnellte von 54,7 am Freitag auf 83,7 am Sonntag.