68 neue Ansteckungen, ein weiterer Todesfall, Inzidenz bei 244,5

Bei der Verstorbenen handelt es sich nach Angaben des Krisenstabs um eine 1937 geborene Frau aus Neuwied-Oberbieber. Die Summe aller Positivfälle ist kreisweit auf 3177 gestiegen, aktuell befinden sich 575 Infizierte in Quarantäne. Erneut gab es Neuansteckungen im gesamten Kreisgebiet, die meisten (25) in der Stadt Neuwied.

Der Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) im Kreis Neuwied bei 244,5 (Vortrag: 241,3), im Westerwaldkreis bei 161,5, in der Stadt Koblenz bei 147,3, im Kreis Ahrweiler bei 126,8, im Kreis MYK bei 112,9 und im Kreis Altenkirchen bei 111,8. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seinen Wert mit 189,3 an.