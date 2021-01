62 neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied gezählt: Inzidenz liegt bei 160,8

Nachdem im zentralen Impfzentrum in der vergangenen Woche 180 Menschen über 80 Jahre geimpft wurden, waren die mobilen Impfteams auch am Wochenende aktiv. Laut Kreisverwaltung sind inzwischen etwa 2000 Menschen gegen Covid 19 geimpft. Die landesweit größte Einzelimpfaktion ist dabei am Sonntag im Heinrich-Haus über die Bühne gegangen. Dort haben knapp 700 Personen eine Corona-Impfung erhalten.

Mehr im Lokalteil, Seite 18