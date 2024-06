Plus Niederbieber 60 Jahre Inselgemeinschaft in Niederbieber: Die Insel feiert wie in besten Zeiten Von Jörg Niebergall i Endlich Sommerwetter: Die Besucher genossen ein perfektes Juniwochenende auf der Insel in Niederbieber. Foto: Jörg Niebergall Endlich Sommer: Die Sonne hat viele Besucher am 8. und 9. Juni in den Ort gelockt. Natürlich durfte ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Spiel und Flohmarkt nicht fehlen. Lesezeit: 1 Minute

Es geht also doch: Die Bürger aus Niederbieber und Segendorf, aber auch viele Gäste von außerhalb, haben ihren Spaß am Niederbieberer Inselfest wiedergefunden. Vielleicht lag es am tollen Wetter, vielleicht auch am Programm, bei dem alle auf ihre Kosten kamen, vielleicht aber auch am freien Eintritt. Alternativ könnte es daran ...