Plus Kreis Neuwied

583 neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied gezählt: Inzidenz liegt bei 1398,5

Keine Entspannung in Sicht: Die Kreisverwaltung hat am Dienstag 583 Neuinfektionen registriert. „Wie das Gesundheitsamt mitteilt, holt es derzeit dank Umorganisation und personeller Aufstockung den durch den rasanten Anstieg der Zahlen verursachten Rückstand bei der Erfassung auf“, heißt es weiter. Der Kreis hofft, am Ende der Woche wieder auf dem aktuellen Stand zu sein.