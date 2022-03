567 neue Fälle im Kreis Neuwied erfasst: 2452 Personen in Quarantäne

Gut zwei Jahre dauert die Corona-Pandemie an, und inzwischen hatte fast jeder sechste Einwohner des Kreises Neuwied einen positiven Corona-Test gehabt. Bisher zählte das Gesundheitsamt insgesamt 29.554 Infektionen. Allein für das Wochenende und Montag erfasste die Verwaltung 567 Neuinfektionen. Die Stadt Neuwied zählte 190 neue Fälle, die wenigsten Neuinfektionen gab es in der VG Unkel (32).

Aktuell befinden sich 2452 Personen in Quarantäne. 870 Personen sind in Neuwied in der Absonderung, für die Verbandsgemeinden schwanken die Zahlen zwischen 164 Personen in Quarantäne (VG Linz) und 423 (VG Rengsdorf-Waldbreitbach). Die vom Landesuntersuchungsamt für den Kreis Neuwied errechnete landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,11 pro 100.000 Einwohner. Am Samstag lag der Wert bei 7,69 und am Sonntag bei 7,66.