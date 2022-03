Kreis Neuwied

542 neue Infektionen im Kreis Neuwied erfasst: 3218 Menschen in Quarantäne

Die Kreisverwaltung Neuwied hat am Donnerstag 542 Neuinfektionen erfasst. Am Mittwoch landete für Steimel ein Positivfall zu viel in der Statistik. „Es stellte sich heraus, dass diese Person in einem anderen Kreis lebt“, heißt es.