539 Neuinfektionen gezählt: Neuwieder Inzidenz sinkt wieder leicht

Für weitere Landkreise im Umland und die Stadt Koblenz meldet das LUA folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 1016,3, für Altenkirchen 941,2, für die Stadt Koblenz 797,3, für den Kreis MYK 888,3 und für den Westerwaldkreis 1243,9. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 982,6 an (laut RKI). Davon abgesehen hat sich die RZ noch einmal bei den Karnevalsvereinen umgehört. Die passen ihre Planungen noch einmal an.