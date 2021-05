Die Kreisverwaltung Neuwied hat von Freitag bis Sonntag insgesamt 51 Neuinfektionen registriert. Am Freitag waren es demnach 22 Fälle, am Samstag 28 und am Sonntag ein Fall. Der vom RKI errechnete Inzidenzwert für den Kreis liegt am heutigen Montag bei 87,5.