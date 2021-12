50 Neuinfektionen: Neuwieder Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit in der Berechnung des LUA leicht gestiegen von 145,8 an Heiligabend auf 152,9. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt nun bei 2,64. Detaillierte Informationen auf Ortsgemeindebasis veröffentlicht die Kreisverwaltung erst wieder am Montag.

Für weitere Landkreise im Umland meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 124,2, für Altenkirchen 86, für Cochem-Zell 92,6, für die Stadt Koblenz 153,5, für den Kreis MYK 109,4, für Rhein-Hunsrück 133,5, für Rhein-Lahn 126,5 und für den Westerwaldkreis 126,2. Da allerdings am Weihnachtswochenende nicht aus allen Landkreisen aktuelle Zahlen übermittelt wurden, sind die Werte teilweise mit Vorsicht zu bewerten.