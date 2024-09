Plus Buchholz 50 Jahre Buchholz: Gemeinde ist eine Einheit Von Heinz-Werner Lamberz i Das Jubiläum „50 Jahre Buchholz“ wird mit einem süßen Gemeindewappen gefeiert. Ortsbürgermeister Konrad Peuling (4. von links) und VG-Bürgermeister Michael Christ (4. von rechts) schneiden an. Foto: Heinz-Werner Lamberz Eigentlich wurde die Gemeinde Buchholz schon im Jahr 1600 urkundlich erwähnt – doch als Ortsgemeinde gilt sie erst seit 50 Jahren. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende zünftig gefeiert. Lesezeit: 1 Minute

Bereits am Freitag (30. August) wurde mit dem Bayerischen Abend die Kapazität des großen Festzeltes in der Dorfmitte an die Grenzen gebracht, am Samstag reizten dann Kölsche Größen wie Björn Heuser und Brings alles aus: Ausverkauft ist ausverkauft. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Pfarrer Dariusz Glowacki ...