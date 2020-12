Kreis Neuwied

Nach einer kurzen Phase der leichten Entspannung hat es am Freitag im Kreis Neuwied einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Infektionen gegeben. Die Kreisverwaltung berichtet von 46 neuen Positivfällen. Die Summe aller Fälle steigt damit auf 1867 an. Aktuell befinden sich 311 infizierte Personen in Quarantäne. In der Fieberambulanz in Neuwied wurden heute 119 Personen getestet. Insgesamt wurden in dieser Woche 859 Personen getestet.