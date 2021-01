Kreis Neuwied

Im Kreis Neuwied sind binnen eines Tages 45 neue Positivfälle sowie ein weiterer Todesfall in der Stadt Neuwied hinzugekommen. Die Summe aller Positivfälle steigt laut Kreisverwaltung auf 4599 an. Aktuell sind 359 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt laut aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz bei 134,6. Darüber hinaus sind am Donnerstag im Impfzentrum Oberhonnefeld 90 Zweitimpfungen erfolgt.