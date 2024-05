Plus Kreis Neuwied 40-Jähriger aus Kreis Neuwied verurteilt: 42 Monate Haft für Verbreitung von Kinderpornos Von Johannes Mario Löhr i Landgericht Koblenz Foto: Sascha Ditscher Das Urteil im Kinderporno-Prozess um einen 40-jährigen Mann aus dem Landkreis Neuwied ist am Koblenzer Landgericht gefallen: Der Angeklagte ist von der 12. Strafkammer um Richterin Annegret Werner zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Lesezeit: 2 Minuten

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten gefordert. Es gebe „keinen vernünftigen Zweifel an der Täterschaft“ des 40-Jährigen, da bei diesem „massive pädophile Neigungen“ vorlägen, was sich aus den von den Behörden ausgewerteten Chats auf dem Handy des Angeklagten ergebe. Der Mann habe ...