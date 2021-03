Urnenwahl in Pandemiezeiten – wenn das keine Herausforderung in Sachen Logistik und ausgeklügeltem Hygienekonzept ist. Ottmar Zabel kann ein Lied davon singen. Seit Ende vergangenen Jahres dreht sich der berufliche Alltag des Corona-Sicherheitsbeauftragten der Verbandsgemeine Asbach darum, in Zusammenarbeit mit Wahlleiter Edmund Salz die Landtagswahl am kommenden Sonntag so sicher wie möglich zu machen. Wir haben ihm bei der Arbeit über die Schulter geschaut.