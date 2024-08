Plus Neuwied 40 Jahre organisierte Ökumene in Neuwied: ACK setzt sich weiter für mehr Offenheit und Verständnis ein Von Rainer Claaßen i Freuen sich über das Jubiläum: Pfarrer im Ruhestand Werner Zupp, Pfarrer Christoph Huss, Gemeindereferentin Petra Schunkelt und der ehemalige Gemeindereferent Hermann Josef Schneider von der Leitung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Neuwied. Foto: Rainer Claaßen Dass verschiedene christliche Konfessionen gemeinsame Sache machen, ist kein neues Phänomen. Und dieses wird seit 40 Jahren auch in Neuwied gelebt. Lesezeit: 3 Minuten

Als Beginn der modernen ökumenischen Bewegung wird die Weltmissionskonferenz in Edinburgh im Jahre 1910 angesehen. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 gegründet. In Neuwied, wo seit der Stadtgründung einige unterschiedliche christliche Glaubensgemeinschaften aktiv sind, startete die Zusammenarbeit im Jahr 1971 – ...