32 neue Fälle: Inzidenz im Kreis Neuwied steigt auf 134

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden bis Montag 32 neue Positivfälle im Kreis registriert. Wiederum entfielen die meisten davon auf die Stadt Neuwied (17). Vier neue Fälle kamen in der VG Unkel dazu, jeweils drei in den VGs Asbach, Linz und Rengsdorf-Waldbreitbach, außerdem je ein neuer Fall in der VG Dierdorf und der VG Puderbach. Die Summe aller Fälle ist somit auf 1264 gestiegen. Aktuell sind 400 infizierte Personen in Quarantäne.

Während das LUA für den Kreis Altenkirchen eine Inzidenz von 43,5 errechnet hat und der Kreis somit als derzeit einziger in Rheinland-Pfalz aus der höchsten Warnstufe Rot in die Stufe Orange zurückgestuft wurde, bleibt das Infektionsgeschehen vor allem in der Stadt Koblenz (187,6) und im Kreis Ahrweiler (156,8) auf hohem Niveau. Im Kreis Mayen-Koblenz beträgt der Inzidenzwert nun 124, im Westerwaldkreis 107. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seinen Inzidenzwert zu Wochenbeginn mit 143,8 an.