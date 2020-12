31 neue Fälle: Zahl der Corona-Ansteckungen im Kreis Neuwied klettert über 2000

Wieder gibt es Neuansteckungen fast im gesamten Kreisgebiet. Die meisten neu registrierten Fälle entfallen auf die Stadt Neuwied (zehn), sechs sind es in der VG Linz, vier in der VG Bad Hönningen, jeweils drei in den VGs Asbach, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach sowie zwei in der VG Unkel. Aktuell sind 293 Infizierte in Quarantäne, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.

Der Inzidenzwert liegt laut aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 117,6 und damit leicht unter dem Vortageswert (121,4). So sieht es in den Nachbarkreisen aus: Für die Stadt Koblenz gibt das LUA die Sieben-Tage-Inzidenz mit 125,4 an, für den Kreis Ahrweiler mit 108,4, für den Kreis Altenkirchen mit 79,2, für den Kreis MYK mit 78,3 und für den Westerwaldkreis mit 61,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW nennt einen Inzidenzwert von 139,2.