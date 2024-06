Plus Neuwied 3000 Neuwieder Schüler auf Sternmarsch für Demokratie: Bühnenprogramm in Heddesdorf Von Marvin Conradi i Rund 3000 Schüler setzten sich auf dem Kirmesplatz für Demokratie und Vielfalt ein. Foto: Jörg Niebergall Sie setzen sich für Demokratie und Vielfalt ein: Rund 3000 Schüler von verschiedenen Schulen in Neuwied demonstrierten am vergangenen Mittwoch nach einem Sternmarsch bei strömenden Regen auf der Kirmeswiese. Hintergrund der Veranstaltung ist das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes. Bereits im Vorfeld im Zuge der Kommunal- und Europawahl haben sich die Schulen mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt. Lesezeit: 2 Minuten

Harald Lutz, Fachleiter für Sozialkunde an der IGS Johanna Loewenherz und Organisator der Veranstaltung, möchte klare Werte vermitteln: „Gegenseitiger Respekt ist schon was Besonderes und wird in diesen Zeiten immer wichtiger. Genau deswegen kommen heute alle Schüler zusammen.“ Er ist sich sicher: „Zusammen können wir auch in der Jugend viel ...