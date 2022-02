Neuwied

300 Teilnehmer: Mahnwache für den Frieden auf dem Luisenplatz

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schockiert die Menschen an Rhein und Wied – und weckt in vielen den Wunsch, etwas gegen die kriegerischen Handlungen zu unternehmen. Eine Möglichkeit dazu gab es am Samstagvormittag: Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hatte spontan eine Mahnwache vor dem Fahnenhügel auf dem Luisenplatz organisiert.