Die Kindertagesstätte Marien in Bruchhausen braucht mehr Platz. Einstimmig hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung beschlossen, die Erweiterung des zweigruppigen Kindergartens „zügig in Angriff zu nehmen“. Das lässt sich die Gemeinde einiges kosten. Die Kosten betragen voraussichtlich rund 900.000 Euro.