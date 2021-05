21 Neuinfektionen seit Freitag, davon acht in der Stadt Neuwied, hat die Kreisverwaltung registriert – damit lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bei 23,1 und wird auch weiterhin stabil unter 50 liegen, sodass die Öffnungsschritte aktuell nicht in Gefahr sind.