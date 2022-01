Meinborn

30 Kräfte und Hubschrauber bei Meinborn im Einsatz: Vermisste Person am Waldrand gerettet

Ein glückliches Ende hat am Sonntag eine Personensuche in Meinborn genommen. Die Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wurden am Abend wegen einer Vermisstenmeldung alarmiert.