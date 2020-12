Neuwied

Immer mehr Firmen in Neuwied spüren in diesen Tagen, dass der Datenverkehr in ihren Netzwerken aufgrund der Corona-Krise zunimmt. Grund dafür sind beispielsweise Homeofficelösungen oder Onlinekundenberatung. So mancher Breitbandanschluss in der Deichstadt kann da an seine Grenzen stoßen. Damit die Unternehmer auch in Zukunft zuverlässig Onlineservices anbieten können, bauen die Stadtwerke Neuwied (SWN) das Glasfasernetz aus. Nach den Gewerbegebieten Distelfeld und Friedrichshof werden seit Anfang März im Gewerbegebiet „Im Schützengrund“ neue Leitungen gelegt. Ab Juni sollen laut SWN Bandbreiten von 250 oder 500 Mbit/s in dem Engerser Gewerbegebiet möglich sein.