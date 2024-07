Plus Ockenfels

2,6 Prozentpunkte, die ausschlaggebend waren: Torsten Müller ist neuer Ortschef von Ockenfels

Von Simone Schwamborn

i Der Sozialdemokrat Torsten Müller hat seinen Vorgänger Kurt Pape als Ortsbürgermeister abgelöst. Foto: Simone Schwamborn

Mit einer Mehrheit von 2,6 Prozentpunkten hat Torsten Müller (51,3 Prozent) von der SPD seinen Vorgänger Kurt Pape (48,7 Prozent) bei den Kommunalwahlen abgelöst und ist nun neuer Ortsbürgermeister von Ockenfels. Der 53-Jährige trat 1994 in die SPD ein und hat in verschiedenen Funktionen Erfahrung sammeln können. Offenheit und Transparenz spielen für ihn eine wichtige Rolle in der Kommunalpolitik. „Es liegen starke Aufgaben vor uns“, sagt der neue Ortschef.