26 neue Fälle im Kreis Neuwied – Ausbruch in Feldkirchen

Mit 26 verzeichnet das Neuwieder Gesundheitsamt zum Donnerstag eine im Vergleich der vergangenen Tage relativ hohe Zahl an Neuinfektionen.

14 davon entfallen auf eine Einrichtung in Feldkirchen, teilt die Kreisverwaltung mit und ergänzt: „Betroffen sind sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, die Verläufe sind bislang weit überwiegend mild/symptomfrei. Eine Person musste ins Krankenhaus.“ Die Inzidenz steigt auf 45,3, die beiden weiteren Leitindikatoren sind kaum verändert (Hospitalisierung: 1,7, Intensivbelegung: 3,67 Prozent).

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 41,4, für Altenkirchen 25,6, für Cochem-Zell 35,7, für die Stadt Koblenz 42,3, für den Kreis MYK 42,8, für Rhein-Hunsrück 66,7, für Rhein-Lahn 49 und für den Westerwaldkreis 38,9. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 29,5 an (laut RKI).