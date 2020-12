Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 21:11 Uhr

Kreis Neuwied

24 neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied: Inzidenzwert liegt bei 83,7

Im Kreis Neuwied wurden am Samstag 24 neue Positivfälle registriert. Die Summe aller Fälle steigt auf 966 an. Aktuell sind 440 infizierte Personen in Quarantäne. Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung des Landesuntersuchungsamtes bei 83,7. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „Rot“ und gilt als Risikogebiet. Seit heute befinden sich alle Landkreise in Rheinland-Pfalz in der Warnstufe „Rot“.