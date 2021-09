Schulen und Kitas zählen zu den Einrichtungen, in denen die Kreisverwaltung Neuwied vermehrt Corona-Fälle registriert hat. Derzeit befinden sich in Schulen sowohl einzelne Kontaktpersonen als auch in zwei Fällen ganze Klassen in Quarantäne. Was die Kitas betrifft, sind momentan zwei Einrichtungen, eine in der Stadt Neuwied, eine im ländlichen Raum, wegen der Quarantäneregelungen geschlossen.