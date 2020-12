Kreis Neuwied

Der Coronoavirus bremst das öffentliche Leben im Kreis immer weiter aus. Am Wochenende fanden keine Gottesdienste mehr statt, ab Montag sind die Schulen und Kitas dicht, aber es wird an einer Notversorgung gearbeitet. Die Deichwelle, die Stadtbibliothek und die Tourist-Info in Neuwied haben zu. Verwaltungen schränken den Publikumsverkehr ein. Der Busverkehr wird wohl auch bald verringert. Und der Kreis nimmt seine Fieberambulanz in Betrieb.