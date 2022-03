Kreis Neuwied 2058 Personen in Quarantäne: 360 Neuinfektionen im Kreis Neuwied Die Neuwieder Kreisverwaltung hat am Dienstag 360 Neuinfektionen erfasst. Die meisten neuen Corona-Fälle sind in der Stadt Neuwied (118) aufgetreten, gefolgt von den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach (58), Unkel (50) und Bad Hönningen (48). Die vom Landesuntersuchungsamt errechnete Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,23 (Vortag 6,31).

Aktuell befinden sich 2058 Personen in Quarantäne. In der Stadt Neuwied allein sind derzeit 726 Personen in der Absonderung.

Download