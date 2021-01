Oberbieber

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, ist das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften mittlerweile Pflicht. Die Nachfrage in der Bevölkerung ist hoch, Lieferengpässe werden befürchtet. Bei Skylotec in Neuwied wird die Produktion von medizinischen Gesichtsmasken deshalb zurzeit hochgefahren. Das teilt das in Oberbieber ansässige Unternehmen in einer Presseerklärung mit.