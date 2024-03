20 Jahre Ganztagsschule in Unkel: Schüler toben sich beim Gärtnern oder Imkern aus

Die Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel feiert nach eigenen Angaben ein „bemerkenswertes Bestehen“: Seit nunmehr 20 Jahren ist die Schule eine Ganztagsschule und erfreut sich einer großen Akzeptanz sowie guten Anmeldezahlen. Dies sei das Ergebnis der Arbeit eines engagierten Teams und eines vielfältigen Angebots an außerschulischen Aktivitäten, erklären die Verantwortlichen der Bildungseinrichtung in einem Pressetext.

Neben den Ganztagsklassen mit regulärem Unterrichtsangebot am Nachmittag in der Orientierungsstufe können die Schüler in Arbeitsgemeinschaften (AG) ihre Interessen und Talente in verschiedenen Bereichen entdecken und entwickeln. Zu den beliebten AGs gehören unter anderem Upcycling, Schulimkerei, freies Malen, Hund und Hühner, Fahrradwerkstatt sowie Schulgarten. „Diese und weitere Aktivitäten bieten den Schülern nicht nur eine willkommene Abwechslung vom regulären Unterricht, sondern auch die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihre Kreativität auszuleben“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Ein wichtiger Bestandteil des Ganztagsschulkonzepts seien zudem die engagierten außerschulischen Kräfte, die den Schülern ihre Hobbys und Leidenschaften nahebringen. „Ihr Engagement und ihre Begeisterung sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs der Ganztagsschule an der Stefan-Andres-Realschule plus und tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung der Schule bei. Sie unterstützen auch das Schulkonzept Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), das den Schülern wichtige Werte wie Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung vermittelt.“

Auch Imkern gehört zum Angebot der Ganztagsschule. Foto: Sylvia Gruber

Um das Ganztagsangebot weiter zu bereichern, sucht die Stefan-Andres-Realschule plus interessierte Personen, die ihr Hobby an einem Nachmittag in der Schule vermitteln möchten. Von handwerklichen Fähigkeiten über sportliche Aktivitäten bis hin zu kreativen Workshops ist vieles möglich. red

Wer Interesse daran hat, eine AG anzubieten, meldet sich im Sekretariat unter der Tel. 02224/981.580.