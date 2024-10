Plus Unkel 19 Stunden Vollsperrung: Fußgängerbrücke über B 42 in Unkel wird abgerissen Von Sabine Nitsch i Die Fußgängerbrücke in Unkel über die B 42 ist 50 Jahre alt und muss jetzt auch Sicherheitsgründen abgerissen werden. Foto: Sabine Nitsch Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, müssen sich Autofahrer auf der Bundesstraße 42 in Höhe von Unkel auf Behinderungen einstellen. Grund hierfür ist, dass die 50 Jahre alte Fußgängerbrücke über die Bundesstraße, gegenüber des Stuxberges, abgerissen wird. Lesezeit: 2 Minuten

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitteilt, wird dafür die B 42 in Fahrtrichtung Bonn und in Richtung Koblenz für etwa 19 Stunden voll gesperrt. „Die Baumaßnahme startet am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr und kommt aller Voraussicht nach am Sonntag, 20. Oktober, gegen 12 Uhr zum Abschluss“, heißt es ...