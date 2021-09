17 Neuinfektionen registriert – Neuwieder Inzidenz sinkt auf 50,8

Da auch die weiteren Leitindikatoren konstant bleiben (Hospitalisierung 1,5) oder sogar leicht sinken (Intensivkapazität 3,97 Prozent) bleibt der Kreis in der niedrigsten Warnstufe 1. Für den Kreis Ahrweiler meldet das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 38,3, für Altenkirchen von 38,0, für die Stadt Koblenz von 32,6, für den Kreis MYK von 27,9 und für den Westerwaldkreis von 35,5. Der Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen gibt seine Inzidenz mit 45 an (laut RKI).