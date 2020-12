Heimbach-Weis

Der Neuwieder Zoo hat vom Land als Soforthilfe rund 17.000 Euro für Futter- und Tierarztkosten erhalten. Geld, das in Heimbach-Weis dringend benötigt wird. Denn aufgrund der Corona-Pandemie war der Tierpark 33 Tage lang geschlossen. Hans Dieter Neuer, der Wirtschaftsberater des Neuwieder Zoos, freut sich zwar über die Hilfe vom Land, er stellt aber auch klar: „Das steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, die uns entgangen sind.“ Er spricht von 430.000 Euro an Eintrittsgeldern, die nicht generiert werden konnten und erinnert dabei auch an das schöne Wetter rund um Ostern.