Kreis Neuwied

Ist das ein erstes Anzeichen für den Rückgang der Coronafälle an Rhein und Wied? Im Kreis Neuwied wurden am Montag 16 neue Positivfälle registriert. Das sind deutlich weniger als an den Vortagen. Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 1749 an. Aktuell sind 324 infizierte Personen in Quarantäne.